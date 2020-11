Ensemble, démasquons Amazon et les profiteurs de la crise

Pas question de confiner notre colère

Car une minorité continue à y gagner quoiqu’il arrive. Ces milliardaires français qui ont vu leur fortune augmenter de 439 % en 10 ans ; ces multinationales comme Amazon ou Netflix qui voient leurs chiffres d’affaires exploser grâce au confinement ; ces spéculateurs rapaces qui récupèrent au plus bas coût les actions d’entreprises en difficulté ; ces multinationales, évadées fiscales, qui versent des dividendes à leurs actionnaires alors qu’elles bénéficient d’aides publiques ou qu’elles licencient.

Face à l’évidence, Emmanuel Macron et son gouvernement écartent toute augmentation de la fiscalité des plus riches et refusent d’amorcer l’indispensable virage social et écologique. Ainsi, Ils protègent sciemment leurs amis, profiteurs de la crise.

Alors, démasquons-les !

Nous vous proposons de mener une opération de communication citoyenne de grande ampleur sur l’ensemble du territoire. Pour atteindre notre objectif, nous voulons lancer la production de dizaines de milliers d’autocollants et affiches et les mettre à la disposition de toutes celles et ceux qui veulent agir.

Ces actions pourront être menées individuellement et collectivement en prenant en compte le contexte national et local lié à l’épidémie de Covid-19 (dans tous les cas, faites en sorte de respecter les gestes sanitaires !) :

dans la rue, les lieux de passage, les espaces d’affichage ;

sur les permanences des élu·e·s LREM ;

sur tous les symboles des dérives des multinationales et des ultra-riches qui s’offrent à nous comme les publicité, les magasins de luxe...

Nous proposons d’envoyer gratuitement des kits individuels et collectifs pour passer à l’action. La création des visuels, leur impression et leur expédition seront financés de manière participative via des dons en ligne. Le site permettra de suivre l’avancement de la mobilisation, de s’informer au sujet des actions à venir et de diffuser l’information, autour de vous, à votre famille, vos ami·es et via Internet et les réseaux sociaux.

Nous prévoyons d’organiser plusieurs temps forts de mobilisation. Le premier ciblera Amazon, la multinationale grande gagnante du confinement, dont il faut stopper l’expansion avant qu’il ne soit trop tard. Nous vous informerons très prochainement au sujet de cette mobilisation que nous organisons avec ANV-COP 21 et les Amis de la Terre.

Comment participer ?

En savoir plus sur la campagne