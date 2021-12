En 2022, aidez-nous à maintenir la pression !

En 2021, malgré le contexte sanitaire et l’autoritarisme libéral d’un gouvernement réprimant toujours plus durement toute contestation sociale, Attac a organisé des journées de mobilisation contre Amazon et son monde, monté des actions prélevant à la source les évadés fiscaux, dénoncé les violences policières, et ciblé les profiteurs de la crise à la Samaritaine.